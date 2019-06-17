Тренер Генка звинуватив Маліновського у спробі тиску на клуб

Тренер Генка U-17 Дімітрі де Конде вважає, що Руслан Маліновський тисне на клуб. Нагадаємо, українець заявив, що Генк не хоче відпускати його в Аталанту.

Раніше повідомлялось про перемовини Генка та Аталанти щодо трансферу Руслана Маліновського. Пізніше з'явилась інформація, що сторони не можуть узгодити суму компенсації, а сам Маліновський заявив, що почувається обдуреним через такі дії Генка та звинуватив клуб у порушенні домовленостей.

Маліновський: Генк не збирається вести переговори з Аталантою, почуваюся обдуреним

Дімітрі де Конде, який працює тренером Генка U-17, має іншу точку зору з цього приводу та вважає слова українця спробою тиску на клуб.

"Те, що говорить Маліновський, є не зовсім вірним твердженням. Аталанта дійсно зробила пропозицію щодо його трансферу, але готова викласти лише 10 млн, а не 15. Більше того, вони хочуть розрахуватись не одразу, а шістьма частинами.

Аталанта без відома Генка запропонувала Маліновському хороший контракт, але перемовини з гравцем без дозволу клубу заборонені. Дії італійців видаються смішними", – цитує тренера HLN.

Нагадаємо, Аталанта, як і Генк, гратиме у груповому турнірі Ліги чемпіонів 2019/20.

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