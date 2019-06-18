Главные новости футбола 17 июня: Малиновский и Зозуля на полпути в новые команды, Тотти со скандалом покинул Рому

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 17 июня.

Украинцы за рубежом

Тренер бельгийского Генка обвинил Малиновского в попытке давления на клуб. Между тем трансфер украинца в Аталанту под угрозой срыва – на него претендуют и другие клубы.

Зато фаны Альбасете прощаются с Зозулей – стадион ему поет, а новый клуб дает большие деньги. По мнению испанских журналистов, маловероятно, что украинский форвард останется в Испании.

Михаил Сергийчук стал игроком Вентспилса – середняка чемпионата Латвии. А немецкий Шальке нашел замену Коноплянке, который может уехать в Турцию.

Трансферы

Форвард Неймар может вернуться в Испанию и прекратил переговоры с ПСЖ относительно нового контракта. Французский клуб рассматривает 5 игроков на замену бразильцу – опасность для Гвардиолы и радость Барселоны.

Мадридский Реал приближает трансферный рекорд – Лунин и еще 17 вопросов за 21 день. Зато Атлетико подпишет Фелиша за рекордную сумму в истории клуба.

Также Барселона опровергла договоренность с Гризманном. Английский Манчестер Сити хочет подписать защитника ПСВ Анхелинью – он станет конкурентом Зинченко.

Другие топ-события

Франческо Тотти объявил об уходе из Ромы после 27 лет в клубе. Легендарный экс-игрок вдребезги разнес руководство Ромы из-за непутевого управления. Кроме того, Тотти раскритиковал приход Фонсеки на пост тренера "волков".

Между тем владелец Дерби дал четкий ответ относительно потенциального перехода Лэмпарда в Челси. Культовый игрок "синих" может получить 3-летний контракт на Стэмфорд Бридж.