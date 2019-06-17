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Неймар припинив переговори з ПСЖ щодо нового контракту

17:58 494 Читать на русском
Неймар припинив переговори з ПСЖ щодо нового контракту
Неймар / ФК ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар не став продовжувати переговори щодо пролонгації контракту.

Неймар припинив переговори щодо продовження контракту з ПСЖ, повідомляє le10sport. Парижани пропонували нову угоду, але бразилець, за словами джерела, повністю зупинив процес.

Неймар може повернутись в Іспанію – агент форварда розпочав перемовини щодо трансферу

Раніше поширювались чутки щодо можливого повернення форварда у Барселону, також ним активно цікавився мадридський Реал.

Неймар перейшов у ПСЖ з Барселони влітку 2017 року за рекордні 222 млн євро. Нещодавно новим спортивним директором парижан став Леонардо.

Продовження контракту з головною зіркою було пріоритетом клубу, але навряд чи це можливо у найближчий час.

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Теги
Трансфери Неймар Неймар Франція Трансфери ПСЖ ПСЖ ПСЖ
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