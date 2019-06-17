"Мене використали як Піноккіо", – Тотті вщент розніс керівництво Роми

Легенда Роми Франческо Тотті розповів про скандальні подробиці свого перебування на посаді технічного директора клубу.

"Американські власники Роми некомпетентні. Продавати гравців, щоб залатати дірки в бюджеті, може будь-який дурень. Коли я сказав їм правду, що Рома фінішує четвертою чи п'ятою, а Ювентус стане чемпіоном ще до січня, мене звинуватили в некомпетентності. Джеймс Паллотта більше року не з'являється в Римі, а некомпетентний я. Здорово!

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Вони мене звали на консультації лише тоді, коли клуб мав проблеми. Коли ж все було добре, про мене ніхто не згадував. За два роки я був тільки на десяти засіданнях. Причому вони завжди дзвонили мені в саму останню хвилину, як ніби навмисне не хотіли пускати за лаштунки. Мене використали як Піноккіо, це була демонстрація неповаги не як до директора, а як до людини.

Рома для мене важливіша за все на світі. Зважитися піти з Роми важче самогубства. Мені простіше було померти сьогодні, ніж покинути клуб... Я плакав, роздумуючи над цим рішенням", – цитує Тотті BBC Sport.

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