toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ТРАНСФЕРИ РОМАН ЗОЗУЛЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ

"Мене використали як Піноккіо", – Тотті вщент розніс керівництво Роми

21:18 572 Читать на русском
"Мене використали як Піноккіо", – Тотті вщент розніс керівництво Роми
Франческо Тотті / BBC Sport

Легенда Роми Франческо Тотті розповів про скандальні подробиці свого перебування на посаді технічного директора клубу.

"Американські власники Роми некомпетентні. Продавати гравців, щоб залатати дірки в бюджеті, може будь-який дурень. Коли я сказав їм правду, що Рома фінішує четвертою чи п'ятою, а Ювентус стане чемпіоном ще до січня, мене звинуватили в некомпетентності. Джеймс Паллотта більше року не з'являється в Римі, а некомпетентний я. Здорово!

Тотті оголосив про відхід з Роми після 27 років у клубі – легенда розкритикував керівництво "джалороссі"

Вони мене звали на консультації лише тоді, коли клуб мав проблеми. Коли ж все було добре, про мене ніхто не згадував. За два роки я був тільки на десяти засіданнях. Причому вони завжди дзвонили мені в саму останню хвилину, як ніби навмисне не хотіли пускати за лаштунки. Мене використали як Піноккіо, це була демонстрація неповаги не як до директора, а як до людини.

Рома для мене важливіша за все на світі. Зважитися піти з Роми важче самогубства. Мені простіше було померти сьогодні, ніж покинути клуб... Я плакав, роздумуючи над цим рішенням", – цитує Тотті BBC Sport.

Супергерой у масці Зорро, або Чому Рома робить ставку на Фонсеку

blog_ava
Кавані розкішно забив бісіклетою на Копа Амеріка – претендент на гол турніру, коментатор ледь не зійшов з розуму
10:18
6091
Теги
Рома Рома Італія Франческо Тотті Франческо Тотті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
23
хв
Японія
02:00
Чилі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук