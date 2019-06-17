toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ТРАНСФЕРИ РОМАН ЗОЗУЛЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Манчестер Сіті хоче підписати оборонця ПСВ Анхелінью – він стане конкурентом Зінченка

18:51 159 Читать на русском
Манчестер Сіті хоче підписати оборонця ПСВ Анхелінью – він стане конкурентом Зінченка
Анхелінью / Voetbalzone

Захисник ПСВ Анхелінью може повернутись до Манчестер Сіті лише через рік після переходу до табору ейндховенців.

Манчестер Сіті веде переговори з іспанським захисником ПСВ Анхелінью, повідомляє Lavozdegalicia.es.

Зінченко змусив Манчестер Сіті змінити трансферні плани – клуб зекономив солідну суму

За інформацією видання, "містяни" готові повернути гравця за суму, удвічі більшу, ніж виплатив ПСВ англійському клубу – 5,5 млн євро.

Манчестер Сіті зацікавлений у підписанні гравця через травматичність Бенджамена Менді, який лишився єдиним конкурентом Олександру Зінченку на позиції лівого захисника.

Крім того, за даними іспанської преси, ПСЖ і Барселона також готові підписати Анхелінью за 25 млн євро, але "містяни" мають першочергове право викупу гравця.

"Не травмуй, він нам потрібен": Зінченко став жертвою тролінгу конкурента з Ман Сіті та фанів – фото, яке порвало всіх

blog_ava
"Не травмуй, він нам потрібен": Зінченко став жертвою тролінгу конкурента з Ман Сіті та фанів – фото, яке порвало всіх
13:05
10057
Теги
Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Анхелінью Анхелінью Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко Трансфери Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
33
хв
Японія
02:00
Чилі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук