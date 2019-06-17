Манчестер Сіті хоче підписати оборонця ПСВ Анхелінью – він стане конкурентом Зінченка

Захисник ПСВ Анхелінью може повернутись до Манчестер Сіті лише через рік після переходу до табору ейндховенців.

Манчестер Сіті веде переговори з іспанським захисником ПСВ Анхелінью, повідомляє Lavozdegalicia.es.

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За інформацією видання, "містяни" готові повернути гравця за суму, удвічі більшу, ніж виплатив ПСВ англійському клубу – 5,5 млн євро.

Манчестер Сіті зацікавлений у підписанні гравця через травматичність Бенджамена Менді, який лишився єдиним конкурентом Олександру Зінченку на позиції лівого захисника.

Крім того, за даними іспанської преси, ПСЖ і Барселона також готові підписати Анхелінью за 25 млн євро, але "містяни" мають першочергове право викупу гравця.

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