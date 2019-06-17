Тотті оголосив про відхід з Роми після 27 років у клубі – легенда розкритикував керівництво "джалороссі"

Легенда Роми Франческо Тотті офіційно покинув рідний клуб. Відповідне рішення він оголосив сьогодні, 17 червня, на спеціальній прес-конференції.

За словами Тотті, про можливий відхід якого стало відомо декілька днів тому, дане рішення далося йому нелегко.

"Я написав заяву про відхід з Роми. Сподівався, що цього не трапиться, але цей болючий для мене день все-таки настав. Враховуючи ситуацію, що склалася, вважаю своє рішення правильним, але воно далося мені важко – адже я провів на клубній базі у Трігорії більше часу, ніж вдома.

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Скажу так – я не винен, що прийняв це рішення. Рома – це клуб, який потрібно любити та підтримувати. Президенти та директори змінюються, а клубні кольори залишаються тими ж. Не повинно бути фракцій Тотті, Паллотти чи Бальдіні – повинна бути єдність.

Мені не давали можливості проявити себе в ролі функціонера. Ключові рішення приймались без мене. Я вдячний всім фанатам Роми та, звісно, буду підтримувати команду. Мені сумно бачити її в теперішньому стані. Коли інший власник клубу покличе мене назад – я готовий.

Але я тут не для того, щоб когось звинувачувати. Наша спільна подорож виявилась практично без поваги", – цитує Тотті Fotball Italia.

Нагадаємо, Франческо Тотті завершив кар'єру в 2017 році, провівши у складі Роми 25 сезонів. До сьогоднішнього дня легендарний екс-нападник працював у структурі клубу.

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