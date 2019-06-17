Барселона спростувала домовленість із Грізманном

Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу не підтвердив інформацію про перехід Антуана Грізманна до лав "блаугранас".

Нагадаємо, днями з'явилася інформація, що Антуан Грізманн продовжить кар'єру в Барселоні. Каталонці начебто домовились із чемпіоном світу-2018 ще кілька місяців тому.

"Грізманн? Ми вже повідомляли, що не ведемо з ним перемовин, тому оголошувати наразі нічого. Подивимось, що трапиться на трансферному ринку найближчим часом.

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Ми демонструємо планове та безпечне управління клубом. Попереду 3 місяці літа і Барселона продовжить дотримуватись своєї стратегії. Крім того, ми не забуваємо про Барселону-Б, адже деякі її гравці також можуть отримати шанс у першій команді", – цитує Бартомеу RAC1.

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