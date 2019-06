"Мій пастор і йоб**й провідник": фани Альбасете прощаються з Зозулею, стадіон йому співає, а новий клуб дає великі гроші

Український форвард Альбасете Роман Зозуля вже найближчим часом може змінити клуб.

Іспанська пригода екс-форварда Динамо та Дніпра, схоже, близька до завершення. Після того, як Альбасете не зумів підвищитись у класі, поступившись за підсумком двох матчів Мальорці, Роман Зозуля, вочевидь, може пакувати валізи. Залишитись на Карлос Бельмонте 29-річного українця змусить хіба що дуже вигідна у фінансовому плані пропозиція "механічного сиру" щодо нового контракту, однак сподіватись на диво майже не доводиться.

"Зозуля, можливо, провів свій останній поєдинок за Альбасете. Залишається дочекатись, чи запропонує йому клуб новий контракт. Дуже сумнівно, що він залишиться в Іспанії", – розповів у коментарі "Футбол 24" провідний спортивний журналіст Альбасете Уго Пінья.

Іспанський клуб готувався до більш ніж ймовірного відходу свого лідера протягом усього сезону. Тут прекрасно розуміли, що лише можливість виступати у Прімері дозволить втримати українця, який так полюбився фанам. Фінансовий бік питання має важливе значення для нашого футболіста, натомість Альбасете не може суттєво підвищити йому зарплату через обмежений бюджет. Ба більше, не пробившись у Ла Лігу, команда Зозулі втратила розкішний шанс пристойно заробити і тепер буде змушена продавати лідерів, щоб продовжувати функціонувати на нормальному рівні.

Іспанські ЗМІ запевняють, що Зозуля отримав декілька цікавих пропозицій від інших клубів, які готові вдвічі збільшити його зарплату. Серед потенційних покупців начебто фігурує ім'я київського Динамо – "особливого варіанту" для вихованця "біло-синіх". Зрештою, сам гравець нещодавно зізнався, що він футболіст з "динамівським серцем".

За чутками, Зозуля позитивно оцінює опцію з поверненням на батьківщину, але наразі очікує дзвінка від спортивного директора Альбасете Мауро Переса, щоб дізнатись позицію свого нинішнього клубу. Четверта команда Сегунди за підсумками сезону 2018/19 може запропонувати зовсім незначне покращення контракту, тож керівництво не випромінює особливого оптимізму. "Альбасете вважає, що продовжити Зозулю буде надзвичайно складно", – пише спеціалізований на трансферах мадридський паблік Futbol Secret, посилаючись на власні джерела.

Фанати Альбасете також не плекають даремних надій щодо майбутнього свого кумира. Після матчу проти Мальорки фанатський сектор на Карлос Бельмонте емоційно затягував "Зозуля залишайся", а футболіст відповідав оплесками зі сльозами на очах.

Вже через декілька годин, фактично, неминучий відхід українця підтвердило угрупування прихильників "механічного сиру" Curva Rommel, яким вдалось поспілкуватись з футболістом біля стадіону. "Прощаючись з великим воїном. Ти віддав душу, серце та останню краплю поту за нашу команду. Успіху, куди б ти не пішов!".

Після цього фанати Альбасете буквально забомбили Твіттер словами подяки на адресу Зозулі. Майже за два роки на Карлос Бельмонте (65 матчів, 20 голів) він став улюбленцем місцевої торсиди, гравцем, який завжди вилазить зі шкіри заради власної команди і б'ється до останньої хвилини.

"Можливо, це була остання гра Романа Зозулі в Альбасете. Спасибі за два сезони. Першокласний футболіст. Успіху, де би ти не опинився".

"Альбасете залишиться твоєю домівкою назавжди".

"Я відчуваю страх за багатьох гравців після поразки у плей-офф: Зозуля, Бела, Фебас, Вальдеррама, Техеро... Буде складно зберегти нинішній склад".

"Зозуля – форвард з великими яйцями. 11 голів, 8 з яких були забиті головою. Він завжди створював неприємності обороні суперника та жахав суддів, які несправедливо з ним поводились. Гадаю, він не продовжить контракт після вильоту Альбесете у плей-офф. Але одного дня Роман точно зіграє в еліті. Був радий бачити тебе тут".

