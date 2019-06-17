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Сергійчук став гравцем Вентспілса

16:01 382 Читать на русском
Сергійчук став гравцем Вентспілса
Михайло Сергійчук / Фото ФК Десна

Нападник Десни Михайло Сергійчук переїхав в чемпіонат Латвії.

Вже екс-гравець Десни підписав контракт з Вентспілсом.

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Про це повідомив агент Сергійчука Олександр Панков у своєму Instagram. На світлині форвард одягнений в традиційну форму Вентспілса яскраво-жовтого кольору. Чемпіонат Латвії у самому розпалі, тому Сергійчук може вийти за свою нову команду вже найближчим часом.

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У сезоні 2018 року Вентспілс посів друге місце Вищої ліги Латвії, поступившись Ризі.

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Теги
Українці за кордоном Трансфери Світ Десна Десна Михайло Сергійчук Михайло Сергійчук Вентспілс Вентспілс
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