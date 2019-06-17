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Власник Дербі дав чітку відповідь щодо потенційного переходу Лемпарда в Челсі

17:31 487 Читать на русском
Власник Дербі дав чітку відповідь щодо потенційного переходу Лемпарда в Челсі
Френк Лемпард / ФК Дербі Каунті

Власник Дербі Мелвін Морріс прокоментував ситуацію щодо можливого повернення Френка Лемпарда в Челсі.

"Ми чітко дали зрозуміти всім і, головне, самому Френку, що хочемо зберегти його в клубі на тривалий термін.

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Якщо Челсі захоче запросити Френка, то в їхніх інтересах зробити пропозицію для досягнення цієї мети. Ми продовжимо докладати всіх зусиль, щоб продовжити реалізацію наших планів на майбутній сезон.

У цьому плані ми будемо тісно співпрацювати з Френком, щоб він знав, як сильно хочуть бачити його в команді всі, хто пов'язаний з клубом", – цитує Морріса Sky Sports.

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