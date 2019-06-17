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Тотті: Я виглядаю дурнем після приходу Фонсеки в Рому

22:13 2159 Читать на русском
Тотті: Я виглядаю дурнем після приходу Фонсеки в Рому
Франческо Тотті / Reuters

Легенда Роми Франческо Тотті розповів про деталі переговорів з екс-тренером Шахтаря Паулу Фонсекою.

"Чому я не поїхав на лондонську зустріч з керівництвом та Фонсекою? По-перше, мене попередили про неї тільки за два дні.

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По-друге, вони вибрали тренера без моєї участі. Я навіть не знаю, чи вибрали вони нового спортивного директора. Уявіть собі ситуацію: я дзвоню Антоніо Конте (він був єдиним тренером, якому я дзвонив особисто), а він вже знає, що Рома домовилась з Фонсекою. Я виглядав дурнем.

Паулу Фонсека – хороший начитаний тренер, який відмінно проявив себе в Шахтарі. Але він не повинен приходити в клуб з настільки жахливою атмосферою, яка тут зараз. До слова, Конте теж не хотів приходити в команду, в якій насамперед потрібно влаштовувати революцію", – поділився Тотті в коментарі BBC Sport.

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Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Паулу Фонсека Паулу Фонсека Італія Рома Рома Франческо Тотті Франческо Тотті
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