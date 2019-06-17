Челсі запропонує Лемпарду 3-річний контракт

Френк Лемпард може підписати з Челсі контракт на 3 роки.

Лондонський Челсі запропонує Френку Лемпарду 3-річний контракт, повідомляє ESPN. "Сині" прагнуть, щоб їхня легенда повернулась у клуб у статусі головного тренера.

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Раніше повідомлялось, що Дербі Каунті не хоче відпускати фахівця і вимагає компенсацію у розмірі 4 млн фунтів. Президент "баранів" особисто заявляв, що клуб розраховує на довготривале перебування Френкі на Прайд Парк.

Челсі вже відпустив свого наставника Мауріціо Саррі у туринський Ювентус.