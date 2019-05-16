Селезньов покине Малагу, якщо команда не вийде в Прімеру

Український нападник Малаги Євген Селезньов може покинути команду вже цього літа.

Контракт українського форварда з "анчоусами" розрахований до кінця поточного сезону, а можливість продовження угоди активується лише якщо Малага вийде у Прімеру.

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До слова, за 4 тури до закінчення Сегунди команда Селезньова посідає 5 місце у турнірній таблиці, яке дозволяє поборотись ще з 3 командами за 1 путівку в елітний іспанський дивізіон.

Нагадаємо, Євген Селезньов перейшов у Малагу взимку цього року, за цей час нападник зіграв за клуб лише 346 хвилин, не забивши жодного голу.

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