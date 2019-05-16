toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Селезньов покине Малагу, якщо команда не вийде в Прімеру

16 травня 11:07 680 Читать на русском
Селезньов покине Малагу, якщо команда не вийде в Прімеру
Євген Селезньов / ФК Малага

Український нападник Малаги Євген Селезньов може покинути команду вже цього літа.

Контракт українського форварда з "анчоусами" розрахований до кінця поточного сезону, а можливість продовження угоди активується лише якщо Малага вийде у Прімеру.

Зозуля дублем допоміг Альбасете перемогти Райо Махадаонда

До слова, за 4 тури до закінчення Сегунди команда Селезньова посідає 5 місце у турнірній таблиці, яке дозволяє поборотись ще з 3 командами за 1 путівку в елітний іспанський дивізіон.

Нагадаємо, Євген Селезньов перейшов у Малагу взимку цього року, за цей час нападник зіграв за клуб лише 346 хвилин, не забивши жодного голу.

"9 кілограмів зайвої ваги" і чорний список – Селезньов став частиною прокляття Малаги та "погрожує" Зозулі

blog_ava
Лунін переграє Куртуа, Неймар з Погба зайві, Зідан найгірший та інші несподіванки – фанати Реала визначились зі всім
08:55
7332
Теги
Іспанія Українці за кордоном Євген Селезньов Євген Селезньов Малага Малага
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
4
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук