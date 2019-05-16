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Маліновський із Генком став чемпіоном Бельгії за тур до кінця першості

16 травня 23:31 2562 Читать на русском
Маліновський із Генком став чемпіоном Бельгії за тур до кінця першості
Радість "гірників" / Belga

У матчі 9-го туру групи чемпіонів ліги Жупіле Генк з Маліновським у складі зіграв унічию з Андерлехтом і оформив чемпіонство Бельгії.

Бельгія. Ліга Жупіле. Група чемпіонів, 9-й тур

Андерлехт – Генк – 1:1

Голи: Боласі, 65 – Хейнен, 11

Антверпен – Гент – 1:2

Голи: Бронн, 36, (аг) – Девід, 45+1, Серлот, 90+4

Вилучення: Бронн, 89

Стандард – Брюгге – 2:0

Голи: Марін, 68, (пен), 90

Вилучення: Фаї, 30

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Генк розписав нічию з Андерлехтом і оформив чемпіонство. На гол Хейнена в першому таймі брюсельці відповіли забитим м'ячем Боласі. А оскільки у паралельному матчі Брюгге поступився Стандарду, то Генк автоматично оформив чемпіонство, оскільки відрив зріс до 4 очок перед останнім туром чемпіонату. Відзначимо, що Маліновський провів увесь матч на полі, проте результативними діями не відзначився.

Гент у вольовому стилі переміг Антверпен. Головним антигероєм став захисник гостей Бронн, який спочатку відзначився автоголом, а потім був вилучений з поля. Однак навіть попри це Гент вирвав перемогу завдяки голам Девіда та Серлота. Відзначимо, що Пластун вийшов у стартовому складі гостей, а Безус та Яремчук вийшли на заміну.

Стандард у меншості впевнено переграв Брюгге. В першому таймі Фаї отримав пряму червону картку. Однак навіть попри це Марін дублем приніс перемогу Стандарду.

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