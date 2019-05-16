Скрипник може очолити Кайрат

Екс-наставник Вердера та Риги Віктор Скрипник може перебратись у чемпіонат Казахстану.

Кайрат хоче запросити українського наставника Віктора Скрипника, повідомляє Vesti.kz.

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Українець відомий своєю роботою у Вердері, а пізніше у Ризі, з якою виграв чемпіонат Латвії-2018, але на початку цього року покинув клуб.

Кайрат провально розпочав сезон і перебуває на 6 позиції в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

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