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Скрипник може очолити Кайрат

16 травня 10:54 519 Читать на русском
Скрипник може очолити Кайрат
Віктор Скрипник / соцмережі

Екс-наставник Вердера та Риги Віктор Скрипник може перебратись у чемпіонат Казахстану.

Кайрат хоче запросити українського наставника Віктора Скрипника, повідомляє Vesti.kz.

Есеола голом не допоміг Кайрату уникнути поразки від Атирау – за господарів забив українець Аблітаров

Українець відомий своєю роботою у Вердері, а пізніше у Ризі, з якою виграв чемпіонат Латвії-2018, але на початку цього року покинув клуб.

Кайрат провально розпочав сезон і перебуває на 6 позиції в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

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