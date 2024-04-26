Хаві різким поворотом кар'єри не лише спростив життя Барселоні, а й ускладнив роботу МЮ.

Хаві вчора повідомив про зміну рішення – він залишається на чолі Барселони. Манчестер Юнайтед уважно стежив за дивними подіями в Каталонії, адже хотів запросити тренера до себе, повідомляє Relevo.

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Хаві очолював список кандидатів на заміну Тен Хагу. "Червоні дияволи" проявляли обережний інтерес і розглядали каталонця ідеальним варіантом на тренерський місток – фахівець з ім'ям і сучасними поглядами на футбол.

Ерік Тен Хаг перебуває під загрозою звільнення з Манчестер Юнайтед. Команда не зуміла вийти у плей-офф Ліги чемпіонів і йде лише не шостому місці в АПЛ. Нове керівництво Джима Реткліффа оцінює ситуацію.