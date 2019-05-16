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Миколенко отримав ушкодження і пропустить чемпіонат світу U-20

16 травня 20:34 1393 Читать на русском
Миколенко отримав ушкодження і пропустить чемпіонат світу U-20
Віталій Миколенко / 1927.kiev.ua

Захисник Динамо і збірної України U-20 Віталій Миколенко травмувався і не допоможе нашій команді на молодіжному чемпіонаті світу.

19-річний Миколенко готувався до поїздки на Мундіаль у таборі молодіжної збірної, де і зазнав ушкодження задньої поверхні стегна, передає UA: Спорт.

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Замість Миколенка головний тренер Олександр Петраков дозаявив 20-річного захисника Карпат Олега Веремієнка, який виступає на правах оренди за друголіговий Калуш.

Нагадаємо, на рахунку Віталія Миколенка вже є 3 матчі за національну збірну України. Два з них – проти Португалії та Люксембургу у відборі до Євро-2020.

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Теги
Збірна України Чемпіонат світу U-20 Україна U-20 Україна U-20 Віталій Миколенко Віталій Миколенко
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