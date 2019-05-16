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Еріксон хоче очолити Динамо, – ТаТоТаке

16 травня 10:28 18352 Читать на русском
Еріксон хоче очолити Динамо, – ТаТоТаке
Свен-Йоран Ерікссон / соцмережі

Відомий шведський наставник Свен-Йоран Еріксон хотів би працювати в Динамо.

Журналіст шоу ТаТоТаке Михайло Співаковський повідомив, що легендарний шведський наставник Свен-Йоран Еріксон хотів би попрацювати в Динамо.

Шахтар зрівнявся з Динамо за кількістю трофеїв в новітній історії України

Швед відомий своєю роботою в збірній Англії, яку двічі виводив у чвертьфінал чемпіонату світу у 2002 та 2006 роках, де поступився Бразилії та Португалії відповідно.

Останні роки провів у Китаї, а також у збірній Філліппін.

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