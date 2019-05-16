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Лапорта: Далеко не всі фанати Барселони хочуть бачити Грізманна в команді

16 травня 19:19 707 Читать на русском
Лапорта: Далеко не всі фанати Барселони хочуть бачити Грізманна в команді
Жоан Лапорта / Reuters

Колишній президент Барселони Жоан Лапорта не вірить, що прихильники клубу мріють про трансфер Антуана Грізманна.

На думку Лапорти, фанатам "блаугранас" може не сподобатись велика ціна на форварда Атлетіко.

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"Гадаю, більшість фанатів не хоче бачити його в команді, зокрема, через його ціну, яка, на мою думку, завищена. Мені здається, є інші гравці, здатні впливати на гру, які можуть робити те, що міг би зробити Грізманн.

Але якщо він перейде, то всі каталонці підтримають його, як це було з іншими гравцями", – цитує Лапорту Marca.

Нагадаємо, цього тижня Антуан Грізманн офіційно оголосив про те, що він покине Атлетіко після закінчення поточного сезону.

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Теги
Іспанія Трансфери Барселона Барселона Антуан Грізманн Антуан Грізманн Жоан Лапорта
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