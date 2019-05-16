Сульшер отримає необхідний бюджет для підсилення Манчестер Юнайтед

Віце-президент Манчестер Юнайтед Ед Вудворд запевнив, що клуб підтримає Уле Гуннара Сульшера під час трансферного вікна.

Керівництво клубу виділить тренеру необхідну суму для підсилення складу.

"Після такого нестабільного сезону, всі в Манчестер Юнайтед зосереджені на досягненні тих результатів, яких чекають від цього великого клубу і на який заслуговують наші вболівальники.

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Всі в клубі рішуче налаштовані повернути МЮ на вершину англійського футболу. Ми постійно прагнемо покращити наш склад для досягнення цієї мети. У клубу є фінансові ресурси, щоб забезпечити міцну основу і підтримати тренера для досягнення успіху на полі. Це буде нашою головною метою", – розповів Вудворд Sky Sport.

Сезон 2018/19 склався для Манчестер Юнайтед вкрай невдало. Команда не виграла жодного титулу і залишилась без Ліги чемпіонів на наступний рік.

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