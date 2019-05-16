Швед виглядає чудово на тренуваннях, – тренер Селтіка Леннон

Головний тренер Селтіка Ніл Леннон розповів, як проходить адаптація українського вінгера команди Мар'яна Шведа.

"Він тренувався вчора і виглядав чудово. Ми, на жаль, не можемо його використовувати в останніх матчах сезону, але він дуже цікавий гравець і вже відчуває себе в команді як вдома.

Ящишин пояснив, чому Швед провів півроку в Карпатах на правах оренди

Він з тих гравців, які залишають дуже хороше враження", – цитує Леннона HITC.

Нагадаємо, що Швед підписав контракт з Селтіком взимку, але приєднався до шотландського клубу лише недавно.

В поточному сезоні Швед провів у складі Карпат 26 матчів у всіх турнірах, відзначившись 15 голами та 4 асистами.

Селтік виграв свій 50-й титул чемпіона Шотландії – команда Шведа третій рік поспіль здобула всі національні трофеї