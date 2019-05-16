Лунін чи син Зідана – фанати Реала обрали другого голкіпера на сезон 2019/20

Прихильники мадридського Реала допомогли "розрулити" воротарське питання.

Поки головний тренер Реала Зінедін Зідан та президент клубу Флорентіно Перес "чубляться" через дублера Тібо Куртуа, фанати "бланкос" зробили досить однозначний вибір. У опитуванні видання Marca, хто повинен стати другим голкіпером на сезон 2019/20, з величезним відривом переміг Андрій Лунін.

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За українського воротаря проголосували 59% респондентів, тоді як син Зінедіна Зідана, Люка, набрав лише 17% голосів. Кандидатура іншого кіпера набрала 24%. Всього у опитуванні взяли участь більше 125 тисяч осіб.

Відзначимо, воротарське питання викликало серйозні розбіжності між Пересом та Зіданом. Французький фахівець хоче бачити другим голкіпером свого сина, а президент королівського клубу закликає його зробити ставку на Луніна.

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