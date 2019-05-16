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Лунін чи син Зідана – фанати Реала обрали другого голкіпера на сезон 2019/20

16 травня 18:29 12337 Читать на русском
Лунін чи син Зідана – фанати Реала обрали другого голкіпера на сезон 2019/20
Фанати обрали Луніна, а не Люку Зідана

Прихильники мадридського Реала допомогли "розрулити" воротарське питання.

Поки головний тренер Реала Зінедін Зідан та президент клубу Флорентіно Перес "чубляться" через дублера Тібо Куртуа, фанати "бланкос" зробили досить однозначний вибір. У опитуванні видання Marca, хто повинен стати другим голкіпером на сезон 2019/20, з величезним відривом переміг Андрій Лунін.

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За українського воротаря проголосували 59% респондентів, тоді як син Зінедіна Зідана, Люка, набрав лише 17% голосів. Кандидатура іншого кіпера набрала 24%. Всього у опитуванні взяли участь більше 125 тисяч осіб.

Відзначимо, воротарське питання викликало серйозні розбіжності між Пересом та Зіданом. Французький фахівець хоче бачити другим голкіпером свого сина, а президент королівського клубу закликає його зробити ставку на Луніна.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Андрій Лунін Андрій Лунін Лука Зідан Лука Зідан
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