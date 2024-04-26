Артем Довбик під час літнього вікна буде в когорті найбільш бажаних центфорвардів Європи.

Українець і ще 3 нападники увійшли в шорт-лист Наполі на заміну Віктору Осімхену, повідомляє Il Mattino.

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Партенопейці провалили постчемпіонський сезон, тому одіозний президент Ауреліо Де Лаурентіс планує кадрову революцію на літо. Наполі закладає трансферний бюджет на 200 млн євро. Його левову частку складе продаж Віктора Осімхена (120-130 млн євро), якому відразу потрібно шукати заміну. Крім Довбика, у списку цілей Наполі перебувають Джонатан Девід (Лілль), Терем Моффі (Ніцца) та Сантьяго Хіменес (Фейєнорд). Італійський гранд готовий витратити на нового форварда до 50 млн євро.

Додамо, що Довбик у нинішньому сезоні провів за Жирону 33 матчі, оформивши 18 голів та 7 асистів.

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