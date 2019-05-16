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Ящишин пояснив, чому Швед провів півроку в Карпатах на правах оренди

16 травня 16:02 1437 Читать на русском
Ящишин пояснив, чому Швед провів півроку в Карпатах на правах оренди
Мар'ян Швед / ФК Селтік

Новий виконавчий директор львівських Карпат Ростислав Ящишин розповів, чому Селтік віддав Мар'яна Шведа в оренду на півроку.

"Коли Селтік викупив контракт Шведа, у Мар'яна було два варіанти продовження кар'єри: перейти в оренду в один з відомих європейських клубів або залишитися в Карпатах, на чому сам він і наполіг.

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Відповідно, Селтік пішов назустріч і дозволив Шведу грати за Карпати, поки буде йти процес отримання робочої візи. Таким чином, поки готувалися ці документи, ми мали можливість використовувати Шведа, і він нам дуже допоміг.

Як тільки були отримані документи на роботу, Селтік наполіг на приїзді Шведа і зробив усе правильно. Їм необхідно, щоб гравець, як можна швидше адаптувався і влився в колектив. Тут мова не йде про переговори або про щось іще. Є контракт і його потрібно виконувати", – сказав Ящишин Футбол NEWS.

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Теги
Карпати Карпати Українці за кордоном Мар'ян Швед Мар'ян Швед Селтік Селтік Ростислав Ящишин
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