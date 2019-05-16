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Реал підписав Йовіча, – Sky Germany

16 травня 21:13 7119 Читать на русском
Реал підписав Йовіча, – Sky Germany
Лука Йовіч / Reuters

Мадридський Реал домовився з Айнтрахтом щодо переходу нападника Луки Йовіча.

Клуби узгодили останні деталі трансфера серба, інформує Sky Germany.

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Вартість переходу склала 60 мільйонів євро, а сам гравець підписав 5-річний контракт на загальну суму в 50 мільйонів євро. Йовіч поповнив склад Айнтрахта у 2017 році на правах оренди з Бенфіки, у квітні німецький клуб викупив трансфер і підписав з футболістом повноцінний контракт.

У поточному сезоні Бундесліги він провів 31 матч, забив 17 голів і зробив 6 результативних передач.

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