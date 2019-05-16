Турецький Бешикташ зайнятий пошуком нового тренера на зміну Шенолу Гюнешу, який покине команду після закінчення сезону.

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров може очолити Бешикташ, повідомляє Goal.com. Відомо, що розглядаються кандидатури Сергія Реброва та асистента Шенола Гюнеша Гуті.

Луческу невдовзі стане спортивним директором Бешикташа, – ЗМІ

Бешикташ за два тури до завершення сезону займає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини. Відрив від другого місця, що дозволяє зіграти в кваліфікації Ліги чемпіонів, становить 4 очки. Від першої позиції та прямої путівки в груповий етап євротурніру – теж 4 бали.

Додамо, що Ференцварош під керівництвом Реброва став чемпіоном Угорщини і виступить в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Ребров, Петряк, Харатін та компанія відсвяткували чемпіонство Ференцвароша – файєри, відра з водою та інші миттєвості