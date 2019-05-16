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Ребров може очолити Бешикташ

16 травня 17:25 2343 Читать на русском
Ребров може очолити Бешикташ
Сергій Ребров / ФК Ференцварош

Турецький Бешикташ зайнятий пошуком нового тренера на зміну Шенолу Гюнешу, який покине команду після закінчення сезону.

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров може очолити Бешикташ, повідомляє Goal.com. Відомо, що розглядаються кандидатури Сергія Реброва та асистента Шенола Гюнеша Гуті.

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Бешикташ за два тури до завершення сезону займає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини. Відрив від другого місця, що дозволяє зіграти в кваліфікації Ліги чемпіонів, становить 4 очки. Від першої позиції та прямої путівки в груповий етап євротурніру – теж 4 бали.

Додамо, що Ференцварош під керівництвом Реброва став чемпіоном Угорщини і виступить в кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Теги
Ференцварош Ференцварош Туреччина Сергій Ребров Сергій Ребров Бешикташ Бешикташ Шенол Гюнеш Шенол Гюнеш Гуті Ернандес Гуті Ернандес
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