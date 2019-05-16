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ПСЖ відмовився від купівлі Грізманна

16 травня 22:05 685 Читать на русском
ПСЖ відмовився від купівлі Грізманна
Антуан Грізманн / Reuters

Французький ПСЖ вирішив не втручатися у боротьбу за форварда Атлетіко Антуана Грізманна.

Нападника збірної Франції у Парижі не буде, інформує RMC.

Лапорта: Далеко не всі фанати Барселони хочуть бачити Грізманна в команді

У столичному клубі знають про бажання футболіста залишитися в Ла Лізі і перейти в Барселону. ПСЖ вирішив цього літа зосередитися на підсиленні оборони і середньої лінії.

Раніше Атлетіко оголосив про відхід Грізманна з клубу після закінчення поточного сезону. Сам француз заявив, що хоче отримати новий виклик.

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Теги
Трансфери ПСЖ ПСЖ Франція Антуан Грізманн Антуан Грізманн
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