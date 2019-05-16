Динамо розглядає варіант продовження контракту з Хацкевичем

Київське Динамо може залишити Олександра Хацкевича на посаді головного тренера.

Олександр Хацкевич має шанс залишитись на посаді головного тренера київського Динамо попри невдалі результати у сезоні 2018/19, повідомляє Sport Arena.

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У грудні білоруський фахівець був дуже близьким до відставки, але керівництво "біло-синіх" вирішило не приймати поспішного рішення.

Хацкевич очолив Динамо влітку 2017 року і виграв з киянами Суперкубок України-2018, а також двічі вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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