toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Динамо розглядає варіант продовження контракту з Хацкевичем

16 травня 12:49 4696 Читать на русском
Динамо розглядає варіант продовження контракту з Хацкевичем
Олександр Хацкевич / ФК Динамо Київ

Київське Динамо може залишити Олександра Хацкевича на посаді головного тренера.

Олександр Хацкевич має шанс залишитись на посаді головного тренера київського Динамо попри невдалі результати у сезоні 2018/19, повідомляє Sport Arena.

Еріксон хоче очолити Динамо, – ТаТоТаке

У грудні білоруський фахівець був дуже близьким до відставки, але керівництво "біло-синіх" вирішило не приймати поспішного рішення.

Хацкевич очолив Динамо влітку 2017 року і виграв з киянами Суперкубок України-2018, а також двічі вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Україна – 5-й топ-напрямок переїзду бразильців, наші легіонери – 18-і у світі. Глобальне дослідження футбольної міграції

blog_ava
Агент Маліновського підтвердив трансфер гравця в інший клуб
10:28
7507
Теги
Динамо Динамо Трансфери Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Чорноморець – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс
    Україна — 08:004216 Чорноморець – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс
19
год
:
5
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук