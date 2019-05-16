Збірна України U-20 визначилась із заявкою на ЧС-2019

Головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков визначився, хто поїде до Польщі на чемпіонат світу-2019.
ФІФА на своєму офіційному сайті оприлюднила заявки учасників чемпіонату світу-2019, який відбудеться у Польщі.
Шевченко запросив на збір національної команди України 11 молодих гравців
Воротарі: Андрій Лунін, Владислав Кучерук, Дмитро Різник
Захисники: Валерій Бондар, Олександр Сафронов, Денис Попов, Віталій Миколенко, Віктор Корнієнко, Данило Бескоровайний, Юхим Конопля, Ігор Снурніцин
Півзахисники: Максим Чех, Георгій Цитаїшвілі, Олексій Хахльов, Сергій Булеца, Кирило Дришлюк, Микола Мусолітін, Олексій Кащук
Нападники: Владислав Супряга, Данило Сікан, Денис Устименко
"У бразильців я асоціювався з Динамо". Дмитро Комаров був фанатом, мав автограф Шеви і плакав за Лобановським