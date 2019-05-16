toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Збірна України U-20 визначилась із заявкою на ЧС-2019

16 травня 14:07 1403 Читать на русском
Збірна України U-20 визначилась із заявкою на ЧС-2019
Збірна України U-20 / ФФУ

Головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков визначився, хто поїде до Польщі на чемпіонат світу-2019.

ФІФА на своєму офіційному сайті оприлюднила заявки учасників чемпіонату світу-2019, який відбудеться у Польщі.

Шевченко запросив на збір національної команди України 11 молодих гравців

Воротарі: Андрій Лунін, Владислав Кучерук, Дмитро Різник

Захисники: Валерій Бондар, Олександр Сафронов, Денис Попов, Віталій Миколенко, Віктор Корнієнко, Данило Бескоровайний, Юхим Конопля, Ігор Снурніцин

Півзахисники: Максим Чех, Георгій Цитаїшвілі, Олексій Хахльов, Сергій Булеца, Кирило Дришлюк, Микола Мусолітін, Олексій Кащук

Нападники: Владислав Супряга, Данило Сікан, Денис Устименко

"У бразильців я асоціювався з Динамо". Дмитро Комаров був фанатом, мав автограф Шеви і плакав за Лобановським

blog_ava
Гравці Манчестер Сіті розбили Кубок АПЛ – пранк дня
14:38
3824
Теги
Збірна України Чемпіонат світу U-20 Україна U-20 Україна U-20 Олександр Петраков Олександр Петраков
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
6
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук