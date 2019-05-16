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Калітвінцев може очолити Динамо – він працював у Росії

16 травня 14:59 6850 Читать на русском
Калітвінцев може очолити Динамо – він працював у Росії
Юрій Калітвінцев / ФК Динамо Москва

Колишній футболіст Динамо Юрій Калітвінцев може стати головним тренером команди.

Київське Динамо розглядає можливість запрошення на посаду головного тренера свого колишнього півзахисника Юрія Калітвінцева, повідомляє Sport Arena.

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Фахівець нікого не тренував вже більше, ніж півтора роки. Останнім місцем роботи було московське Динамо, яке під його керівництвом повернулось у Прем'єр-лігу у сезоні 2016/17, ставши переможцем першості ФНЛ. У жовтні того ж року він розірвав контракт із москвичами.

У 2009 році Калітвінцев привів збірну України U-19 до тріумфу на чемпіонаті Європи.

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