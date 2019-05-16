Артета, який тренує Зінченка, може очолити Ліон

Французький Ліон перебуває у пошуках нового тренера та розглядає кілька варіантів.

Наставник Ліона Бруно Женезіо влітку покине французький клуб, тому керівництво "аристократів" шукає спеціалістів, які могли б очолити команду.

Наполі заплатить 40 мільйонів євро за захисника Ліона, який міг стати конкурентом Зінченка

Одним з головних кандидатів є помічник Хосепа Гвардіоли у Манчестер Сіті, а також екс-футболіст Евертона та Арсенала Мікель Артета, повідомляє L'Equipe.

Венгер відмовився очолити Ліон

Ще одним варіантом є Тіагу Мендеш, який входить до тренерського штабу мадридського Атлетіко.