Головні новини футболу 16 квітня: Барселона та Аякс стали першими півфіналістами Ліги чемпіонів, Львів отримав тренера

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 16 квітня.

Ліга чемпіонів

Іспанська Барселона розгромила Манчестер Юнайтед та вийшла у півфінал Ліги чемпіонів – відео голів та огляд поєдинку.

Амстердамський Аякс у блискучому стилі переміг Ювентус та став другим півфіналістом ЛЧ – відео забитих м'ячів і найкращих моментів матчу.

Ліонель Мессі вийшов на друге місце серед гравців Барселони за кількістю матчів у головному євротурнірі, а також став рекордсменом Ліги чемпіонів за кількістю голів у ворота англійських команд.

Українець Олександр Зінченко не зіграє проти Тоттенхема в середу.

Україна

Керівництво ФК Львів офіційно призначило Блавацького головним тренером. Новий наставник вже виголосив мотиваційну промову перед гравцями Львова.

Холдинг 1+1 не подав заяву на тендер трансляції матчів УПЛ. А нападник Динамо Фран Соль дав велике інтерв'ю "Футбол 24".

Інші топ-події

Руслан Маліновський очолив рейтинг усіх гравців чемпіонату Бельгії за версією InStat, а Андерлехт Макаренка звільнив керманича команди.

Антоніо Конте може очолити Баварію, натомість Патрік Вієйра влітку може почати роботу з Ліоном.

В Англії Кардіфф виявився сильнішим за Брайтон у матчі аутсайдерів Прем'єр-ліги. Севільський Бетіс офіційно викупив контракт Ло Чельсо в Парі Сен-Жермен.