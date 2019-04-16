Ювентус – Аякс – відео голів

Ювентус після першого тайму грає внічию з Аяксом. Дивіться відео голів на "Футбол 24".

Ювентус вийшов вперед на 28-й хвилині зусиллями Роналду, який переправив м'яч у сітку воріт Аякса після подачі П'яніча.

Аякс відігрався вже за 6 хвилин після більярдного удару ван де Беєка.