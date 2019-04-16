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Ювентус – Аякс – відео голів

22:49 297 Читать на русском
Ювентус – Аякс – відео голів
Ювентус – Аякс – відео голів та огляд матчу

Ювентус після першого тайму грає внічию з Аяксом. Дивіться відео голів на "Футбол 24".

28’ Кріштіану Роналду
 
Донні ван де Беєк 34’
28’ Кріштіану Роналду
34’ Донні ван де Беєк

Ювентус вийшов вперед на 28-й хвилині зусиллями Роналду, який переправив м'яч у сітку воріт Аякса після подачі П'яніча.

Аякс відігрався вже за 6 хвилин після більярдного удару ван де Беєка.

Теги
Ліга чемпіонів Ювентус Ювентус Ювентус - Аякс Аякс Аякс Відеоновини
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