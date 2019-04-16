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Андерлехт Макаренка звільнив керманича команди

21:05 25 Читать на русском
Андерлехт Макаренка звільнив керманича команди
Фред Рюттен / ФК Андерлехт

Наставник Андерлехта Фред Рюттен покинув посаду головного тренера бельгійської команди.

Керівництво Андерлехта вирішило достроково припинити співпрацю з головним тренером Фред Рюттен через незадовільні результати команди, повідомляє прес-служба "пурпурно-білих".

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Зазначається, що контракт розірвали за обопільною згодою сторін. Рюттен очолив Андерлехт у січні поточного року і зміг вивести команду в першу шістку чемпіонату Бельгії, де команда бореться за вихід у Лігу чемпіонів.

Останні три матчі в бельгійському елітному дивізіоні команда із Брюсселя програла та посідає 5 сходинку в чемпіонаті. До слова, у Андерлехті виступає український хавбек Євген Макаренко.

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Теги
Фред Рюттен Фред Рюттен Андерлехт Андерлехт Бельгія
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