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"Треба залишити поразки в минулому", – Блавацький виголосив мотиваційну промову перед гравцями Львова

22:44 110 Читать на русском
"Треба залишити поразки в минулому", – Блавацький виголосив мотиваційну промову перед гравцями Львова
Богдан Блавацький (праворуч) / ФК Львів

Новий наставник Львова Богдан Блавацький вперше звернувся до своїх підопічних після свого офіційного призначення.

"Потрібно якнайскоріше забути останні поразки, залишити їх у минулому. Ціль життя – якщо переставити ці два слова, то вийде "Жити з ціллю". Донедавна ви мали ціль – потрапити у шістку найкращих команд УПЛ. Ви її виконали.

Львів офіційно призначив Блавацького головним тренером

Зараз ми усі разом маємо працювати над наступною ціллю – вихід у єврокубки. Впевнений, що нам це під силу. Моя філософія є дуже простою: "Наша команда заб’є, скільки схоче, а наш суперник – скільки зможе", – цитує Блавацького офіційний сайт Львова.

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Львів Львів Богдан Блавацький Богдан Блавацький
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