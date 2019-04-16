Вієйра влітку може очолити Ліон

Ліон перебуває у пошуках нового головного тренера.

Нагадаємо, головний тренер Ліона Бруно Женезіо прийняв рішення влітку покинути французький клуб через негативне ставлення до себе. Керівництво "левів" змушене шукати нового наставника.

Женезіо вирішив покинути Ліон

У шорт-лист входять наступні спеціалісти: Крістоф Гальтьє з Лілля, Марсело Гальярдо з Рівер Плейта та Патрік Вієйра з Ніцци, повідомляє Le Parisien. Крім того, зазначається, що перевага надається саме останньому кандидату.

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До слова, Ніцца, яку зараз очолює Вієйра, посідає 8 місце у турнірній таблиці Ліги 1, Ліон – третій. До "орлів" Вієйра працював наставником Нью-Йорк Сіті.