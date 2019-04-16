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Конте може очолити Баварію

20:31 602 Читать на русском
Конте може очолити Баварію
Антоніо Конте / AFP

Відомий італійський фахівець Антоніо Конте може продовжити тренерську діяльність в Німеччині.

Як стало відомо Corriere dello Sport, Баварія розглядає кандидатуру Антоніо Конте в якості заміни нинішньому наставнику мюнхенців Ніко Ковачу. Зазначається, що Ковач незабаром буде звільнений з тренерського містка німецької команди.

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У послугах Конте, який перебуває у творчій відпустці після звільнення з Челсі, була зацікавлена Рома та Інтер, однак римляни перемкнули свою увагу на Мауріціо Саррі.

Наразі Баварія лідирує у Бундеслізі. У активі мюнхенців 67 залікових пунктів.

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