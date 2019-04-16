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"Холдинг 1+1 не подав заяву на тендер трансляції матчів УПЛ", – Циганик

18:21 433 Читать на русском
"Холдинг 1+1 не подав заяву на тендер трансляції матчів УПЛ", – Циганик
Ігор Циганик / соцмережі

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик повідомив, що холдинг 1+1 не подавав заяви на трансляцію матчів УПЛ сезону 2019/20.

"Наскільки мені відомо, на даному етапі на ті умови тендера, які запропонувала УПЛ, претендує лише телеканал Футбол. Претендує він не на весь чемпіонат, а на певну частину матчів. Та сума, яку запропонував телеканал Футбол, не відповідає навіть тому рівню, що був у минулому сезоні, якщо брати суму, яку заробили клуби.

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Ми чекаємо оголошення результатів тендера. Наскільки мені відомо, група компаній 1+1, прочитавши технічну документацію, вирішила, що вона не підходить. На таких умовах, на яких проходить цей тендер, для телеканалів це нереально, він дуже незручний і дуже специфічний.

Чекаємо рішення УПЛ. Однак ті гроші, за які вони зараз можуть продати чемпіонат, значно нижчі за ті, що були в минулому році. Як клуби відреагують на це, досить цікаво. Клуби чекали, що прийдуть іноземні компанії, які зможуть побудувати комфортні слоти, що буде боротьба, гроші... На даному етапі офіційну суму не назвали", – сказав Циганик у програмі Циганик LIVE.

Теги
Ігор Циганик УПЛ Канал 2+2
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