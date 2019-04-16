Мессі вийшов на друге місце серед гравців Барселони за кількістю матчів у Лізі чемпіонів

Матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та Манчестер Юнайтед став знаковим для Ліонеля Мессі.

Аргентинський нападник з'явився у стартовому складі Барселони на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед. Цей матч став для Мессі 133-м у складі "блаугранас" в головному євротурнірі.

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Таким чином, володар "Золотого м'яча" вийшов на друге місце за кількістю зіграних матчів у найпрестижнішому турнірі Старого світу серед гравців Барселони. Мессі випередив Іньєсту, у якого в активі 132 поєдинки. Лідирує легенда Барселони Хаві з показником 157 матчів.

Рекордсменом за кількістю матчів у ЛЧ серед усіх футболістів світу є Ікер Касільяс, який зіграв вже 176 зустрічей. До слова, Мессі вже встиг оформити дубль за перші 20 хвилин матчу з МЮ.

Барселона – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ