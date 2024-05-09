Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу своєї команди в матчі-відповіді з Баварією у півфіналі Ліги чемпіонів (2:1).

"У нас є капітан, і його звуть Флорентіно Перес. Всі інші – моряки. Йому вдалося зібрати разом це чудове покоління гравців. Реал – це сім'я, якою президент дуже добре керує. Сподіваюся, ми зможемо виграти ще одну Лігу чемпіонів.

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Спірний епізод наприкінці матчу? Асистент головного арбітра підняв прапор і суддя просвистів, тому ми зупинилися. Можливо, там не було офсайду, але свисток був дуже чітким. Баварія скаржиться на це рішення? А ми скаржимося на інше! Арбітри анулювали гол після "пірнання" Кімміха. Я вважаю, цей гол мав бути зарахований", – цитує Анчелотті Marca.

У фіналі ЛЧ Реал зустрінеться з Борусією Д. Цей матч буде зіграно 1 червня.

Реал пройшов у фінал ЛЧ, здобувши драматичну перемогу в трилері з Баварією – Лунін і Хоселу врятували Мадрид від фіаско