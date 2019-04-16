Мессі – рекордсмен Ліги чемпіонів за кількістю голів у ворота англійських команд

Лідер Барселони Ліонель Мессі оформив дубль у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед.

Аргентинському нападнику вистачило 20 хвилин, щоб двічі засмутити голкіпера Манчестер Юнайтед Давіда Де Хеа у матчі-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ. Таким чином, у активі Мессі вже 24 голи проти англійських команд у Лізі чемпіонів, що є рекордним показником за всю історію розіграшу турніру, повідомляє Opta.

Барселона – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ

Жоден інший гравець не забив більше у ворота команд з Туманного Альбіону. Раніше повідомлялося, що Ліонель вийшов на друге місце серед гравців Барселони за кількістю матчів у Лізі чемпіонів.

Після першої 45-хвилинки Барселона перемагає МЮ на Кам Ноу з рахунком 2:0.