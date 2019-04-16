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Мессі – рекордсмен Ліги чемпіонів за кількістю голів у ворота англійських команд

16 квітня 23:01 353 Читать на русском
Мессі – рекордсмен Ліги чемпіонів за кількістю голів у ворота англійських команд
Ліонель Мессі / Opta

Лідер Барселони Ліонель Мессі оформив дубль у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед.

16’ Ліонель Мессі
20’ Ліонель Мессі
61’ Філіппе Коутінью
 
16’ Ліонель Мессі
20’ Ліонель Мессі
61’ Філіппе Коутінью

Аргентинському нападнику вистачило 20 хвилин, щоб двічі засмутити голкіпера Манчестер Юнайтед Давіда Де Хеа у матчі-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ. Таким чином, у активі Мессі вже 24 голи проти англійських команд у Лізі чемпіонів, що є рекордним показником за всю історію розіграшу турніру, повідомляє Opta.

Барселона – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ

Жоден інший гравець не забив більше у ворота команд з Туманного Альбіону. Раніше повідомлялося, що Ліонель вийшов на друге місце серед гравців Барселони за кількістю матчів у Лізі чемпіонів.

Після першої 45-хвилинки Барселона перемагає МЮ на Кам Ноу з рахунком 2:0.

Теги
Ліга чемпіонів Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Барселона - Манчестер Юнайтед
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