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Бетіс офіційно викупив контракт Ло Чельсо у ПСЖ

15:31 33 Читать на русском
Бетіс офіційно викупив контракт Ло Чельсо у ПСЖ
Ло Чельсо / Соцмережі

Півзахисник Ло Чельсо офіційно став повноцінним гравцем Бетіса.

Керівництво іспанського клубу вирішило викупити контракт Ло Чельсо у ПСЖ, угода хавбека разрахована на 4 роки, повідомляє офіційний сайт Бетіса.

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До слова, у поточному сезоні аргентинський півзахисник зіграв 41 матч за "огірків" в усіх турнірах, де забив 15 голів та відзначився 4 результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал звернувся до Бетіса щодо можливості придбання Ло Чельсо за 60 мільйонів євро.

Теги
Бетіс Бетіс Іспанія Трансфери Джованні Ло Чельсо Джованні Ло Чельсо ПСЖ ПСЖ
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