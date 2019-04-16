Бетіс офіційно викупив контракт Ло Чельсо у ПСЖ

Півзахисник Ло Чельсо офіційно став повноцінним гравцем Бетіса.

Керівництво іспанського клубу вирішило викупити контракт Ло Чельсо у ПСЖ, угода хавбека разрахована на 4 роки, повідомляє офіційний сайт Бетіса.

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До слова, у поточному сезоні аргентинський півзахисник зіграв 41 матч за "огірків" в усіх турнірах, де забив 15 голів та відзначився 4 результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал звернувся до Бетіса щодо можливості придбання Ло Чельсо за 60 мільйонів євро.