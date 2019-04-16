Барселона розгромила Манчестер Юнайтед та вийшла у півфінал Ліги чемпіонів

Барселона в рамках матчу-відповіді чвертьфіналу ЛЧ знищила Манчестер Юнайтед на "Камп Ноу" (3:0), ставши півфіналістом турніру.

Манчестер Юнайтед почав приблизно так, як і у Парижі, прекрасно пресингуючи та караючи сонливу Барселону за помилки. Як і на "Парк де Пренс", гості могли забити вже на 2-й хвилині після того, як Рашфорд увійшов на лівий край штрафного та перекинув тер Штегена – поперечина врятувала господарів! На 7-й непогано вривався до карного майданчика Марсьяль, однак у завершенні атаки Піке зміг заблокувати удар француза. На 9-й же стався один з останніх епізодів агресивної гри МЮ на чужій половині поля – це Погба скористався обрізкою Артура та вирішив пробити майже з центру. Вийшло дуже неточно.

Барса витримала стартовий тиск та взялася до організації власних атак. На 10-й хвилині лише своєчасне перехоплення Джонса врятувало англійців від замикання Суареса на дальній стійці, а на 11-й Ракітіч отримав по нозі у штрафному та впав. Арбітр Фелікс Брих одразу вказав на "точку", однак потім пішов дивитися повтор – а після його перегляду своє рішення про пенальті німець скасував. "Червоні дияволи" тут же відповіли контратакою з ударом Рашфорда метрів з 25-ти, але його взяв тер Штеген.

Матч виглядав доволі рівно, але дуже швидко мрії МЮ про півфінал були знищені. Все почалось на 16-й хвилині, коли Мессі обікрав Янга, а потім переграв Фреда та з лінії напівкола перед штрафним пробив у лівий нижній кут – 1:0. За чотири хвилини практично з тієї ж позиції Лео хитнув Джонса та пробив низом у воротарський кут, але Де Хеа несподівано пропустив м'яч під рукою – 2:0. Фактично, це був кінець для "дияволів".

Друга половина першого тайму практично повністю пройшла без гостроти та з великою кількістю фолів. Виділявся лише Лео; якщо на 36-й хвилині його постріл зі штрафного пройшов над воротами, то на 41-й подачу аргентинця Ракітіч замкнув ударом головою точно в руки голкіперу. Найкращий же епізод стався у компенсований час, коли Мессі відібрав м'яч у центрі та двічі хитнув Джонса; після цього він віддав на Альбу, а той прострілив на дальню стійку – там замикав Роберто, який банально влучив у Де Хеа.

По перерві змісти гри не змінився. МЮ рідко виходив у атаку, а коли це вдавалося, то ніякого завершення епізоди не отримували. Показовими стали 54-56 хвилини, коли гості заробили кутовий і після нього катали м'яч на чужій половині поля, так і не пробивши по воротах – Мактомінай у центрі втратив сферу. Барса ж могла забити третій гол вже на 47-й хвилині, однак Янг в останній момент встиг підставити ногу під удар Мессі з лінії штрафного. Втім, це лише відтермінувало старту: каталонці, не вмикаючи особливих швидкостей, методично розхитували оборону МЮ, а на 61-й хвилині закрили гру обвідним ударом Коутінью в дальню дев'ятку метрів з 22-х – 3:0.

Останні 30 хвилин, таким чином, вже були нікому не потрібні. Госсті взагалі кинули грати, а господарі обмежились ударом Мессі в падінні через себе повз ворота на 64-й. Потім пішли заміни, фоли, картки та позиційна боротьба, яка жодного голу не віщувала. Лише на останніх хвилинах команди обмінялися моментами: Суарес міг закинути м'яч за комірець Де Хеа, але відправив його на верхню сітку, а тер Штеген у красивому стрибку замкнув удар Алексіса головою. Вже у компенсований час Мессі міг оформити хет-трик, хитнувши захисників та пробивши з близької відстані, але тут вже Де Хеа врятував.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував суху перемогу "блаугранас". Барса – у півфіналі ЛЧ!