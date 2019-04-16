Маліновський очолив рейтинг усіх гравців чемпіонату Бельгії за версією InStat

Півзахисник Генка Руслан Маліновський повернувся на першу сходинку серед усіх гравців чемпіонату Бельгії.

Руслан Маліновський реалізував пенальті в принциповому матчі з Брюгге (3:1) і набрав 352 очки за шкалою InStat.

Переможний гол Маліновського у відеоогляді матчу Генк – Брюгге – 3:1

Це дозволило українцю обійти одноклубника Леонардо Троссарда в рейтингу усіх гравців чемпіонату за середнім показником Instat за 1 матч (312 балів проти 307).

Також Руслан продовжує лідирувати за кількістю ударів по воротах (116) та передач (2183).

Генк після 4 турів чемпіонської групи лідирує в турнірній таблиці, набравши 41 очко. Брюге має в активі 37.