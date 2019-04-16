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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ БАРСЕЛОНА - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЮВЕНТУС - АЯКС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Барселона – Манчестер Юнайтед – відео голів

22:38 861 Читать на русском
Барселона – Манчестер Юнайтед – відео голів
Барселона – Манчестер Юнайтед – відео голів

Барселона перемагає Манчестер Юнайтед у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів Барселона – Манчестер Юнайтед.

16’ Ліонель Мессі
20’ Ліонель Мессі
 
16’ Ліонель Мессі
20’ Ліонель Мессі

На 16-й хвилині матчу Ліонель Мессі відкрив рахунок у зустрічі.

Відео гола Мессі

На 20-й хвилині Мессі подвоїв перевагу "блаугранас" після помилки Давіда Де Хеа

Відео гола Мессі

Теги
Ліга чемпіонів Барселона Барселона Барселона - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Відеоновини
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