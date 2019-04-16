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Аякс у блискучому стилі переміг Ювентус та вийшов у півфінал Ліги чемпіонів

16 квітня 23:54 1255 Читать на русском
Аякс у блискучому стилі переміг Ювентус та вийшов у півфінал Ліги чемпіонів
Ювентус – Аякс: звіт матчу Ліги чемпіонів 16.04.2019
Юрій Яковлєв Юрій Яковлєв

Аякс переміг Ювентус та вийшов у півфінал Ліги чемпіонів. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

28’ Кріштіану Роналду
 
Донні ван де Беєк 34’
Маттейс Де Лігт 67’
28’ Кріштіану Роналду
34’ Донні ван де Беєк
67’ Маттейс Де Лігт

Матч та онлайн-трансляція Ювентус – Аякс на "Футбол 24" стартував о 22:00 за київським часом. В першому поєдинку в Амстердамі команди розійшлися миром 1:1 – на гол Кріштіану Роналду Аякс відповів влучним ударом Давіда Нереса.

Цей результат змушував Аякс забивати мінімум один гол на Ювентус Стедіум. До слова, амстердамці виграли лише два з 13-ти єврокубкових матчів з Ювентусом і жодного з 1974 року. Туринці не знали поразок в останніх 10-ти зустрічах з командами з Нідерландів, а з останніх 7-ми виграли 5.

Наставники команд не здивували стартовими складами. В лавах Аякса Френкі де Йонг встиг залікувати пошкодження стегна та вийшов у старті, а замість дискваліфікованого Тальяфіко вийшов Мазрауї. У Ювентуса травмованих К'єлліні та Манджукіча замінили Ругані та Дибала відповідно, а замість Канселу справа з'явився Де Шільйо.

Ювентус – Аякс – відео голів

Обидві команди розпочали матч дуже рішуче – вже на перших секундах Роналду отримав по обличчю у верховій боротьбі. На 5-й хвилині Онана міг "привезти" гол. Голкіпер, вибиваючи м'яч, влучив у Джана, проте гостям пощастило – круглий пролетів повз ворота. Через хвилину Аякс чекала ще одна неприємність – Мазрауї у боротьбі з Дибалою підвернув гомілкостоп та змушений був залишити поле. Замість марокканця з'явився Дейлі Сінкгравен. Цей епізод наряду з фейлом Онани став найпам'ятнішим у перші 20 хвилин гри. Ювентус володів ініціативою та більше володів м'ячем, але жодних дивідендів без однієї хвилини чемпіон Італії витиснути з цього не зумів.

А от на 21-й хвилині могли забивати гості. Після певного хаосу у штрафному туринців Донні ван де Беєк пробив з 5-ти метрів, проте не влучив у ворота! Ювентус відповів ударом Дибали з-за меж штрафного після розіграшу кутового – Онана у красивому стрибку забрав м'яч у руки. У наступній атаці Аякс також заробив право на подачу з кута поля, проте амстердамці не змогли завершити атаку акцентованим ударом. Постріл Велтмана з лінії штрафного також вийшов не надто вдалим – м'яч полетів паралельно лінії воріт.

На 28-й хвилині Ювентус вийшов уперед. Кріштіану Роналду ударом головою замкнув подачу П'яніча з кутового. Клеман Тюрпен після паузи переглянув відеоповтор, запідозривши фол з боку гравців господарів, проте все ж зарахував взяття воріт. 6-й гол Кріштіану в нинішній Лізі чемпіонів, з них 5-й у плей-офф – традиційне святкування та гучне "Сіііііі" трибун Ювентус Стедіум.

Останні 5 голів Ювентуса у турнірі забив саме португалець (3 – у ворота Атлетіко та 1 в Амстердамі).

Втім, цей м'яч не надто змінив розклад сил, адже Аяксу і так треба було забивати мінімум один гол. І це гостям вдалось практично одразу. На 34-й хвилині невдалий удар Зієша перетворився у пас на ван де Беєка, який опинився віч-на-віч зі Щенсни та переграв голкіпера! Тюрпен і тут скористався підказкою відеоасистента, але прийняв рішення зарахувати гол. 1:1 – цей результат переводив гру в екстра-тайм.

Наприкінці тайму Джан впав у штрафному гостей після контакту з Бліндом – Тюрпен цього разу самостійно прийняв рішення та не призначив пенальті. Француз компенсував 5 хвилин, на останній з яких Роналду пробив зі штрафного – м'яч влучив у стінку. Перша половина гри завершилась мировою – 1:1.

Одразу по перерві Аллегрі зробив заміну – замість Дибали, який вийшов на матч з капітанською пов'язкою, на поле вийшов Мойзе Кін – автор кількох важливих голів у останніх поєдинках.

На 52-й хвилині гості втратили вбивчий шанс. Після класної комбінації Аякса Зієш опинився перед воротами Щенсни та пробив у ближній кут – польський голкіпер продемонстрував відмінну реакцію та вже однією рукою зупинив м'яч! Туринці відповіли невдалим ударом Роналду після розіграшу кутового. Аякс відчув кураж – амстердамці у стилі Барселони провели кілька класних перепасовок, в тому числі навіть у штрафному. Ван де Беєк пробивав у дальній кут – знову Щенсни залишає Ювентус у грі! Відверто ближчими були гості у ці хвилини до другого м'яча.

"Стара синьйора" зрозуміла, що запахло смаженим. Роналду вивів Кіна на ворота Онани, проте форвард не влучив у ближній кут. У наступній атаці П'яніч у відчайдушному підкаті перервав пас Тадіча на Зієша, перед яким були порожні ворота! Відверто "поплили" господарі у ці хвилини, лише диво завадило Аяксу вийти вперед. Підопічні Тен Хага інколи відверто загравались, намагаючись фактично завести м'яч у ворота.

І все ж гості досягли свого. На 67-й хвилині Де Лігт після подачі кутового вистрибнув вище за всіх та шокував трибуни стадіону – 1:2 на користь гостей!!! Цей гол гарантував відсутність екстра-тайму, а Ювентусу тепер слід було забивати двічі, адже навіть рахунок 2:2 не влаштовував команду Аллегрі.

На 74-й хвилині Нерес міг ховати Ювентус, проте не влучив по м'ячу з кількох метрів! Відверто шокованим виглядав Аллегрі таким розвитком подій. На 80-й хвилині Зієш забив третій м'яч класним ударом в дальній кут, але який же Тюрпен без VAR? Цього разу гол не зараховано – офсайд. Господарі за інерцією продовжували атакувати, граючи в основному на Роналду, проте Де Лігт та компанія надійно тримали португальця. На останніх хвилинах туринці просили пенальті, але Тюрпен не наважився призначити 11-метровий.

Аякс після феєрії з Реалом зняв скальп ще з одного фаворита. Навіть Кріштіану Роналду не допоміг Ювентусу виграти Лігу чемпіонів – для здійснення мрії доведеться почекати ще мінімум сезон. У півфіналі Аякс зіграє проти переможця пари Манчестер Сіті – Тоттенхем.

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Манчестер Сіті
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Тоттенхем
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