Аякс у блискучому стилі переміг Ювентус та вийшов у півфінал Ліги чемпіонів

Аякс переміг Ювентус та вийшов у півфінал Ліги чемпіонів. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Ювентус – Аякс на "Футбол 24" стартував о 22:00 за київським часом. В першому поєдинку в Амстердамі команди розійшлися миром 1:1 – на гол Кріштіану Роналду Аякс відповів влучним ударом Давіда Нереса.

Цей результат змушував Аякс забивати мінімум один гол на Ювентус Стедіум. До слова, амстердамці виграли лише два з 13-ти єврокубкових матчів з Ювентусом і жодного з 1974 року. Туринці не знали поразок в останніх 10-ти зустрічах з командами з Нідерландів, а з останніх 7-ми виграли 5.

Наставники команд не здивували стартовими складами. В лавах Аякса Френкі де Йонг встиг залікувати пошкодження стегна та вийшов у старті, а замість дискваліфікованого Тальяфіко вийшов Мазрауї. У Ювентуса травмованих К'єлліні та Манджукіча замінили Ругані та Дибала відповідно, а замість Канселу справа з'явився Де Шільйо.

Ювентус – Аякс – відео голів

Обидві команди розпочали матч дуже рішуче – вже на перших секундах Роналду отримав по обличчю у верховій боротьбі. На 5-й хвилині Онана міг "привезти" гол. Голкіпер, вибиваючи м'яч, влучив у Джана, проте гостям пощастило – круглий пролетів повз ворота. Через хвилину Аякс чекала ще одна неприємність – Мазрауї у боротьбі з Дибалою підвернув гомілкостоп та змушений був залишити поле. Замість марокканця з'явився Дейлі Сінкгравен. Цей епізод наряду з фейлом Онани став найпам'ятнішим у перші 20 хвилин гри. Ювентус володів ініціативою та більше володів м'ячем, але жодних дивідендів без однієї хвилини чемпіон Італії витиснути з цього не зумів.

А от на 21-й хвилині могли забивати гості. Після певного хаосу у штрафному туринців Донні ван де Беєк пробив з 5-ти метрів, проте не влучив у ворота! Ювентус відповів ударом Дибали з-за меж штрафного після розіграшу кутового – Онана у красивому стрибку забрав м'яч у руки. У наступній атаці Аякс також заробив право на подачу з кута поля, проте амстердамці не змогли завершити атаку акцентованим ударом. Постріл Велтмана з лінії штрафного також вийшов не надто вдалим – м'яч полетів паралельно лінії воріт.

На 28-й хвилині Ювентус вийшов уперед. Кріштіану Роналду ударом головою замкнув подачу П'яніча з кутового. Клеман Тюрпен після паузи переглянув відеоповтор, запідозривши фол з боку гравців господарів, проте все ж зарахував взяття воріт. 6-й гол Кріштіану в нинішній Лізі чемпіонів, з них 5-й у плей-офф – традиційне святкування та гучне "Сіііііі" трибун Ювентус Стедіум.

Останні 5 голів Ювентуса у турнірі забив саме португалець (3 – у ворота Атлетіко та 1 в Амстердамі).

Втім, цей м'яч не надто змінив розклад сил, адже Аяксу і так треба було забивати мінімум один гол. І це гостям вдалось практично одразу. На 34-й хвилині невдалий удар Зієша перетворився у пас на ван де Беєка, який опинився віч-на-віч зі Щенсни та переграв голкіпера! Тюрпен і тут скористався підказкою відеоасистента, але прийняв рішення зарахувати гол. 1:1 – цей результат переводив гру в екстра-тайм.

Наприкінці тайму Джан впав у штрафному гостей після контакту з Бліндом – Тюрпен цього разу самостійно прийняв рішення та не призначив пенальті. Француз компенсував 5 хвилин, на останній з яких Роналду пробив зі штрафного – м'яч влучив у стінку. Перша половина гри завершилась мировою – 1:1.

Одразу по перерві Аллегрі зробив заміну – замість Дибали, який вийшов на матч з капітанською пов'язкою, на поле вийшов Мойзе Кін – автор кількох важливих голів у останніх поєдинках.

На 52-й хвилині гості втратили вбивчий шанс. Після класної комбінації Аякса Зієш опинився перед воротами Щенсни та пробив у ближній кут – польський голкіпер продемонстрував відмінну реакцію та вже однією рукою зупинив м'яч! Туринці відповіли невдалим ударом Роналду після розіграшу кутового. Аякс відчув кураж – амстердамці у стилі Барселони провели кілька класних перепасовок, в тому числі навіть у штрафному. Ван де Беєк пробивав у дальній кут – знову Щенсни залишає Ювентус у грі! Відверто ближчими були гості у ці хвилини до другого м'яча.

"Стара синьйора" зрозуміла, що запахло смаженим. Роналду вивів Кіна на ворота Онани, проте форвард не влучив у ближній кут. У наступній атаці П'яніч у відчайдушному підкаті перервав пас Тадіча на Зієша, перед яким були порожні ворота! Відверто "поплили" господарі у ці хвилини, лише диво завадило Аяксу вийти вперед. Підопічні Тен Хага інколи відверто загравались, намагаючись фактично завести м'яч у ворота.

І все ж гості досягли свого. На 67-й хвилині Де Лігт після подачі кутового вистрибнув вище за всіх та шокував трибуни стадіону – 1:2 на користь гостей!!! Цей гол гарантував відсутність екстра-тайму, а Ювентусу тепер слід було забивати двічі, адже навіть рахунок 2:2 не влаштовував команду Аллегрі.

На 74-й хвилині Нерес міг ховати Ювентус, проте не влучив по м'ячу з кількох метрів! Відверто шокованим виглядав Аллегрі таким розвитком подій. На 80-й хвилині Зієш забив третій м'яч класним ударом в дальній кут, але який же Тюрпен без VAR? Цього разу гол не зараховано – офсайд. Господарі за інерцією продовжували атакувати, граючи в основному на Роналду, проте Де Лігт та компанія надійно тримали португальця. На останніх хвилинах туринці просили пенальті, але Тюрпен не наважився призначити 11-метровий.

Аякс після феєрії з Реалом зняв скальп ще з одного фаворита. Навіть Кріштіану Роналду не допоміг Ювентусу виграти Лігу чемпіонів – для здійснення мрії доведеться почекати ще мінімум сезон. У півфіналі Аякс зіграє проти переможця пари Манчестер Сіті – Тоттенхем.