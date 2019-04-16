Львів офіційно призначив Блавацького головним тренером

Львів призначив Богдана Блавацького на посаду головного тренера до кінця сезону 2018/19.

Львів на своєму офіційному сайті повідомив про призначення Богдана Блавацького на посаду наставника команди. Контракт розрахований до кінця поточного сезону.

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55-річний фахівець замінить на посаді Юрія Бакалова, який перед цим вивів "золотих левів" у першу шістку УПЛ, але був звільнений після поразок від Маріуполя та Зорі.

Блавацький є автором найбільшого успіху в історії Прикарпаття. Під його керівництвом команда з Івано-Франківська посіла 9 позицію в турнірній таблиці Вищої ліги.