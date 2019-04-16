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Львів офіційно призначив Блавацького головним тренером

20:51 488 Читать на русском
Львів офіційно призначив Блавацького головним тренером
Богдан Блавацький (праворуч) / ФК Львів

Львів призначив Богдана Блавацького на посаду головного тренера до кінця сезону 2018/19.

Львів на своєму офіційному сайті повідомив про призначення Богдана Блавацького на посаду наставника команди. Контракт розрахований до кінця поточного сезону.

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55-річний фахівець замінить на посаді Юрія Бакалова, який перед цим вивів "золотих левів" у першу шістку УПЛ, але був звільнений після поразок від Маріуполя та Зорі.

Блавацький є автором найбільшого успіху в історії Прикарпаття. Під його керівництвом команда з Івано-Франківська посіла 9 позицію в турнірній таблиці Вищої ліги.

Теги
Трансфери чемпіонату України Богдан Блавацький Богдан Блавацький Трансфери Головне Львів Львів
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