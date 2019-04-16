Львів офіційно призначив Блавацького головним тренером

Ліга чемпіонів — 20:56 247
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Ювентус – Аякс: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
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"Зідан – відставка, або продаж до 12 гравців Реала": іспанські ЗМІ віщують "фестиваль жертв" після конфузу з ЛеганесомІспанія — 19:00 3091
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Наші за кордоном. Яковенка не зупинити, шедевр Олійника, скандал з РибкоюСвіт — 16:30 2105
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"Ціную час, проведений з Роналду у Реалі". Фран Соль задоволений Хацкевичем і хоче зустрітися із Шевою – велике інтерв'юІнтерв’ю — 14:00 1855
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Нотр-Дам де Парі у вогні: як футбольний світ оплакує трагедію легендарного СоборуСвіт — 13:00 2608