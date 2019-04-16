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Зінченко не зіграє проти Тоттенхема

16:21 399 Читать на русском
Зінченко не зіграє проти Тоттенхема
Олександр Зінченко / соцмережі

Хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко пропустить матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема.

 

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола повідомив, що хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко не зіграє проти Тоттенхема.

"За такий час і ведмедя можна навчити грати", – Селюк вважає, що Зінченко поквапився з переходом у Манчестер Сіті

"Не думаю, що Зінченко буде сьогодні тренуватися. Решта повернулися, відновлення проходить добре. Фернандінью вчора тренувався. Не так інтенсивно, але все ж.

Агуеро готовий. Однак йому потрібно ще трохи часу, щоб набрати форму", – цитує Гвардіолу офіційний сайт Манчестер Сіті.

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