Кардіфф виявився сильнішим за Брайтон у матчі аутсайдерів АПЛ

Брайтон у рідних стінах поступився Кардіффу в 31-му туру англійської Прем'єр-ліги.

Брайтон приймав Кардіфф у черговому турі АПЛ. Поєдинок був вкрай важливим для обох команд, адже обидва колективи намагаються зберегти прописку в еліті англійського футболу. Поєдинок розпочався жваво, з великою кількістю боротьби та єдиноборств.

На екваторі першого тайму гостям вдалося відкрити рахунок. Кардіфф відзначився зусиллями Натаніеля Мендес-Лайнґа, який виконав точний удар з-за меж карного майданчика. Після пропущеного голу Брайтон активізувався, але конвертувати це у бодай небезпечні моменти не вдавалося. Перша 45-хвилинка закінчилася мінімальною звитягою гостей.

Арсенал переміг Уотфорд та піднявся на четверту сходинку

Відразу по перерві Кардіфф розвинув свій успіх та забив другий гол: Камарса виконав прекрасний навіс прямо на голову Моріссона, який розстріляв ворота Раяна з близької відстані. На 70-й хвилині матчу Мюррей мав шанс скоротити відставання, однак пробив поруч з поперечиною. Брайтон почав грати швидше та створювати моменти, але чи то захисники, чи то голкіпер не дозволяли Брайтону забити.

У підсумку Кардіфф переміг Брайтон з рахунком 2:0. Валлійці скористалися своїми моментами та здобули надважливі очки, а Брайтон продовжив свою програшну серію до п'яти поєдинків. Брайтон має у своєму активі 33 очки після 33-х матчів та посідає 17 сходинку, яка є рятівною в АПЛ, а Кардіфф з 31-м очком розташувався на 18-й сходинці.

Тоттенхем заборонив своїм фанатам вболівати стоячи, компенсуючи це "магічним" розливом пива – безпрецедентний випадок