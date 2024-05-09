Мадридський Реал здолав Баварію в скандальному матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів із рахунком 2:1 і в 18-й раз у своїй історії вийшов у фінал турніру.

У вирішальному матчі Ліги чемпіонів Реал Карло Анчелотті зіграє з дортмундською Борусією. Остання двічі розправилася з ПСЖ (1:0, 1:0) у півфіналі турніру. Фінал буде зіграно 1 червня в Лондоні на стадіоні Вемблі.

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Для Борусії цей фінал стане третім в історії. У 1997 році "джмелі" виграли Лігу чемпіонів, обігравши у вирішальному матчі Ювентус із рахунком 3:1, а в 2013 році поступилися Баварії (1:2). Команда Едіна Терзіча вважатиметься андердогом і цього разу. У 17 фіналах ЛЧ Реал лише тричі зазнавав поразки (1962 року від Бенфіки, 1964-го – від Інтера і 1981-го – від Ліверпуля).

В офіційних матчах обидві команди зустрічалися між собою 14 разів. Перевага – на боці Реала: "бланкос" здобули 6 перемог і 5 разів зіграли внічию. Борусія зуміла обіграти мадридців лише тричі.

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